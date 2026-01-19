ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов

По итогам 2025 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 1 триллион 976,4 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го он увеличился на 11,1 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП за месяц ускорился — по итогам 11 месяцев 2025 года он составлял 10,2 процента.

По данным Нацстаткома, в структуре ВВП наибольшая доля (более 51 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, что по сравнению с январем-декабрем 2024 года на 1,1 процента ниже. В то же время доля отраслей, производящих товары, за год увеличилась на 1,1 процента и составила 34,4 процента. На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,6 процента, отраслей товарного производства — 35,4 процента, чистых налогов на продукты — 15 процентов.

Доля строительства по отношению к аналогичному периоду предыдущего года возросла на 1 процент, промышленности — на 0,7 процента. Доля сельского хозяйства, напротив, сократилась на 0,6 процента.

«Расчет предварительных оценок ВВП характеризует тенденции развития экономики, который осуществляется для обеспечения оперативности, и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь. Доля указанных отраслей в структуре ВВП составляет около 55 процентов», — подчеркнули в Нацстаткоме.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленного производства в отличие от 2024 года, стали:

выпуск фармацевтической продукции — в 1,7 раза;

выпуск резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 35,7 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 30,5 процента;

выпуск пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 30,1 процента; химической продукции — на 19,8 процента.

Рост потребительских цен и тарифов в 2025 году (по сравнению с декабрем 2024-го) достиг 9,4 процента. Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 9,9 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 8 процентов, непродовольственные товары — на 7,8 процента и тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 11,2 процента.