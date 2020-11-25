Китай предоставил очередную гуманитарную помощь Кыргызстану

Правительство Кыргызстана заинтересовано в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Китаем. Об этом исполняющий обязанности главы кабмина первый вице-премьер Артем Новиков заявил в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Ду Дэвэнь.

Посол сообщила, что правительством КНР принято решение о предоставлении очередной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Она будет доставлена в ближайшее время.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества.

«Китай является одним из ключевых наших торговых и инвестиционных партнеров. Правительство готово обеспечить защиту китайских инвестиций и нацелено на дальнейшее наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — заверил Артем Новиков.

Чиновник как сопредседатель межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству готов встретиться с представителями китайского бизнеса для обсуждения вопросов инвестиционного взаимодействия.

По вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке государственной границы Ду Дэвэнь проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в Кашгарском округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность возобновления работы указанных контрольно-пропускных пунктов, что будет способствовать увеличению объема прохождения грузовых транспортных средств в обычном режиме в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Участники встречи пришли к мнению о необходимости поиска обоюдно приемлемых вариантов решения ситуации.

Стороны также обменялись мнениями о возможном восстановлении авиасообщения между двумя странами на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов.