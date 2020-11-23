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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание. Как называть жителей страны, не могут решить члены КС

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

Члены секции «Основы конституционного строя» обсуждают пункт названия народностей страны.

В частности, в преамбуле было предложено прописать «кыргызский народ», однако некоторые члены совещания раскритиковали эту идею. По их мнению, необходимо прописать «народ Кыргызстана».

Другие члены совещания хотят указать «кыргызский народ и другие этносы».

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174122/
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