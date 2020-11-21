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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание постаралось разграничить полномочия президента

Конституционное совещание постаралось разграничить полномочия президента. Об этом сообщил председатель секции «Органы государственной власти» Болот Токтобаев.

По его словам, в первый день им попался непростой вопрос, связанный с институтом президента.

«Было бурное обсуждение. Почти два часа длилось. Сейчас в обществе обвиняют главу государства в ханстве. Есть общечеловеческие ценности, теория разделения власти, система сдержек и противовесов. Это ведь не просто теория. Это как раз такая теория, которая позволяет избегать осложнений. Поэтому постарались рассмотреть статью 56 главы «Президент» подробно», — сказал председатель секции.

Он уточнил, что главу приняли в кыргызском языке. «Итог почти перекликается с мнением авторов Конституции. Но кое-где мы исправили. Мы избежали лишних слов, ненужных терминов. Конкретизировали полномочия президента во внутренней и внешней политике. У нас был спор с первым пунктом. Там написано, что президент КР является главой государства и возглавляет исполнительную власть. Здесь возникает двоякий смысл. То есть вроде бы он и главой правительства оказывается. Но это далеко не так. Мы попытались в этом пункте сделать разграничения в связи со статьей 79. Эта статья была очень важной. От ее редакции зависело будущее принятия решений», — заключил Болот Токтобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173966/
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