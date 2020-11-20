Бекбосун Борубашов попросил не оскорблять авторов новой редакции Конституции

Кто бы ни был автором новой редакции Конституции, он имеет право выражать свои мысли. Об этом журналистам заявил председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

Он отметил, что теперь руководит конституционным совещанием и тоже стал соавтором.

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«Инициаторы — 80 депутатов. Теперь их соавторы — члены конституционного совещания. Проект собран из нескольких авторских работ. У нас народ грамотный, у многих есть свои проекты Основного закона. Даже наши аксакалы, такие как Дастан Сарыгулов, Мар Байджиев, пишут Конституцию. Кто бы ни был автором, он имеет конституционное право выражать свои мысли. Поэтому не надо оскорблять, говоря: вы никто, зачем пишете», — сказал Бекбосун Борубашов.

Глава конституционного совещания имел в виду резкий выпад депутата парламента Омурбека Текебаева, который в эфире одного из телеканалов раскритиковал автора новой редакции Основного закона Бектура Зулпиева.

«Вы никто! Нельзя делать так, как вздумается, вы никто! Вы можете обмануть Ташиева и Жапарова, но не юристов, не историю и людей. Где сейчас Бакиев? Вы и Жапарова толкаете на этот путь», — сказал Текебаев Зулпиеву.

По словам Бекбосуна Борубашова, конституционное совещание будет работать 15-20 дней. «Постараемся за это время обсудить все нормы и внести необходимые изменения», — подчеркнул он.