Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции

Садыр Жапаров обещает в понедельник, 23 ноября, раскрыть истинное лицо главного противника новой редакции Конституции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, основу новой редакции Конституции составляет проект, предложенный Народным курултаем в 2011 году.

«Хочу ответить тем подлым дуракам, которые говорят, что проект Основного закона нужен только Садыру Жапарову, что он пытается установить диктатуру. Этот проект предлагается с 2011 года курултаем и народом. Мы только дополнили некоторые ошибки и предложили на общественное обсуждение. Это закон не ради защиты интересов одного человека. Я в понедельник раскрою истинное лицо главного противника Конституции», — написал Садыр Жапаров.