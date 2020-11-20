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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Юристы: Назначение референдума не может быть принято ранее 18 января 2021 года

Рассматриваемый проект закона о назначении референдума не может быть принят ранее 18 января 2021 года. Об этом говорится в анализе юристов правовой клиники «Адилет».

В соответствии с законодательством Кыргызстана проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию принимается большинством — не менее двух третей голосов от общего числа депутатов не ранее одного и не позднее трех месяцев со дня поступления законопроекта в Жогорку Кенеш.

«Законодательством установлены конкретные временные рамки для принятия подобных законов. Промежуток времени между каждым чтением по проекту закона не может быть менее 10 и более 30 рабочих дней. Срок общественного обсуждения проекта закона заканчивается 18 декабря 2020 года. Лишь только после этого его могут официально внести на рассмотрение парламента», — отмечают юристы.

Для принятия подобного закона нужно получить положительное заключение Конституционной палаты Верховного суда, а также правительства — о наличии источников финансирования референдума.

В правовой клинике подчеркивают, что текущая общественно-политическая ситуация в Кыргызстане усугубляется тяжелым социально-экономическим положением, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса.

«Поэтому для подготовки изменений в Конституцию нужно привлекать представителей всех социальных групп, лидеров политических сил, академических кругов, практикующих юристов, независимых экспертов, СМИ. Организовать широкомасштабные обсуждения и разработку очень важного для страны документа в течение одного месяца практически невозможно. Некоторые депутаты, подписавшие рассматриваемую законодательную инициативу, сообщают об отзыве своих подписей. Отдельные нардепы заявили о том, что не читали текст Конституции. Выявляются существенные недоработки документа. Все эти обстоятельства вызывают глубокую озабоченность и свидетельствуют о крайне несерьезном отношении депутатов Жогорку Кенеша к Основному закону, а значит, и к судьбе Кыргызстана», — говорят юристы.

Парламент шестого созыва не имеет права назначать референдум по изменению Конституции. Это подтвердили и эксперты Венецианской комиссии. Игнорирование депутатами положений Конституции и принятие закона о назначении референдума по ее изменению будет закладывать основу для оспаривания юридической силы этого документа.

юристы правовой клиники «Адилет»

Отмечается, что действия и решения должностных лиц госорганов, основанные на незаконно принятых нормативных актах, будут нести в себе серьезные риски обострения политической борьбы и могут привести к дестабилизации общественно-политической ситуации.

Напомним, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173819/
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