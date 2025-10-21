Смертная казнь в КР. Правовая клиника «Адилет» о преждевременности инициативы

Юристы Правовой клиники «Адилет» проанализировали законопроект о внесении поправок в Конституцию Кыргызстана, инициированный администрацией президента, и считают их преждевременными и недопустимыми.

Отмечается, что намерение властей вернуть смертную казнь в Кыргызстане противоречат международным обязательствам страны, а разработанный администрацией президента законопроект допускает применение смертной казни за изнасилование и убийство, сопряженное с изнасилованием, в отношении любых лиц, а не только в случаях преступлений против детей и женщин.

Юристы считают инициативу «преждевременной и юридически недопустимой», поскольку она нарушает международные обязательства Кыргызстана по Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни.

Подчеркивается, что выйти из этого протокола невозможно, поскольку он не предусматривает механизмов для отказа от участия.

«Формулировка проекта закона допускает установление смертной казни за изнасилование и убийство, сопряженное с изнасилованием, в отношении любых лиц, а не только в случаях преступлений против детей и женщин, как указано в справке-обосновании. Это существенно расширяет сферу применения смертной казни, создает риск произвольного толкования закона и противоречит принципам гуманизма, справедливости и соразмерности наказания, закрепленным в Конституции и международных актах о правах человека», — говорится в анализе юристов «Адилет».

Смертная казнь не доказала эффективности в предотвращении тяжких преступлений, добавили эксперты.

Для борьбы с сексуализированным насилием в отношении детей и женщин нужны комплексные меры, ориентированные на защиту пострадавших, включая улучшение расследований и профессиональную подготовку сотрудников милиции.

Ранее предложение властей Кыргызстана вернуть смертную казнь также осудили международные организации.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступил президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной, изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию Кыргызстана, предусматривающие введение в стране смертной казни, уже вынесены на общественное обсуждение.

Кыргызстан также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.