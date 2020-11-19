В БГК думают, как продолжать дальше работу сессии

В Бишкекском городском кенеше развалилась коалиция большинства после того, как лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о выходе из ее состава.

Лидер оппозиционной фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев предложил сделать перерыв, чтобы юридический отдел БГК дал заключение, имеют ли право депутаты продолжить работу сессии.

Он отметил, что сообщение о выходе из коалиции носит заявительный характер. «Вы там разберитесь, кто с кем дружит. Но предлагаю, чтобы юротдел дал заключение. Потому что вы больше не являетесь коалицией большинства, встает вопрос о председателе коалиции и так далее», — заметил Куванычбек Конгантиев.

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев поддержал предложение, отметив, что тоже хотел попросить перерыв для определения позиции фракции по ряду вопросов.

Канатбек Музуралиев сказал, что впервые слышит о принятом фракцией решении о выходе из коалиции, хотя является ее членом. «Выход или вход в коалицию ничего не дает, в нашем регламенте не прописано, что работа должна останавливаться, что должны меняться лидеры. У нас серьезные вопросы. Перед горожанами держать», — подчеркнул он.

Депутат Валентнина Лисниченко (СДПК) также высказала мнение, что сессия должна продолжить работу. «Мы сейчас работаем как депутаты вне зависимости от того, в какой фракции находимся. Вопрос переформатирования коалиции можно и после решить», — добавила она.

Спикер БГК Жаныбек Абиров также предложил продолжить работу. «На данный момент есть 14 больших вопросов, которые должны рассмотреть. Сейчас один депутат уйдет — сессия дальше не продлится, потому что не будет кворума», — отметил он.

В итоге депутаты решили сделать перерыв, чтобы получить заключение юридического отдела.