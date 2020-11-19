Освободить арендаторов от платежей на время карантина предложили в БГК

Освободить арендаторов муниципального имущества от платежей за время карантина предложил на очередной сессии БГК депутат Куванычбек Конгантиев.

Он предложил включить этот вопрос в раздел «Разное» повестки дня сессии.

«Этот год выдался тяжелым для всех. Сейчас очень сложно представителям малого и среднего бизнеса. Предлагаю рассмотреть возможность освобождения арендаторов от платежей за время карантина, начисленной пени, составления графика погашения арендных платежей», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Но его предложение не прошло.