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Власть

Освободить арендаторов от платежей на время карантина предложили в БГК

Освободить арендаторов муниципального имущества от платежей за время карантина предложил на очередной сессии БГК депутат Куванычбек Конгантиев.

Он предложил включить этот вопрос в раздел «Разное» повестки дня сессии.

«Этот год выдался тяжелым для всех. Сейчас очень сложно представителям малого и среднего бизнеса. Предлагаю рассмотреть возможность освобождения арендаторов от платежей за время карантина, начисленной пени, составления графика погашения арендных платежей», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Но его предложение не прошло.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173635/
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