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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Подписавшие закон о референдуме депутаты отказываются от комментариев

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Однако из них только трое — Тазабек Икрамов, Пархат Тулендыбаев и Максат Сабиров — согласились ответить, почему поставили свои подписи. Остальные сослались на занятость, встречи, отсутствие времени, лечебные процедуры или просто не взяли трубку.

Отметим, что один из инициаторов член фракции «Ата Мекен» Эмиль Токтошев заявил, что не ставил свою подпись и был введен в заблуждение коллегами. «То, что я являюсь автором этого проекта, узнал в социальных сетях. Я согласился участвовать в процессе по изменению Конституции как приверженец парламентаризма. Вчера, когда я спросил, мне дали уже готовый проект. И я сразу заявил, что против таких изменений», — прокомментировал он.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов также опроверг, что подписывал новый проект Основного закона. 

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173557/
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