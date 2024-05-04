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Общество

Мэрия Бишкека просит горожан не бросать мусор в арыки

Мэрия Бишкека просит горожан и гостей столицы бережно относиться к ирригационным сетям и не бросать мусор в арыки. Сообщение опубликовано на сайте муниципалитета.

Указывается, что каждое утро в столицу поступает вода из каналов «Асанбай», «Мураталы», «Лесхозный», «Верхний транзит», «Киргизия 1» и реки Ала-Арчи, которой поливаются бульвар Эркиндик, проспекты Чингиза Айтматова, Мира, улицы Айни, Муромская и прочие.

«Отметим, что ирригационная сеть была заранее подготовлена к поливному сезону и очищена осенью 2023 года и весной 2024-го», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293225/
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