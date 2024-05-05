24.kg поздравляет кыргызстанцев со Светлой Пасхой

Пасха — самый главный праздник для православных христиан. Спаситель, воскресение которого отмечают в этот день, занимает несравнимое место среди почитаемых святых.

Этот праздник имеет тысячелетнюю историю. Пасха православная не имеет календарного дня, ее наступление рассчитывается каждый год и связано с весенним полнолунием и следующим первым воскресеньем.

В этот день все православные христиане приветствуют друг друга «Христос воскресе!» и слышат в ответ «Воистину воскресе!», желают добра и веры, процветания и мира.

Православные перед Пасхой очищают душу и тело, соблюдая семинедельный Великий пост. Это праздник человеколюбия, когда мы усмиряем наши дух и нрав.

Желаем, чтобы ваша жизнь наполнилась множеством радостных дней, счастливых событий и самых настоящих чудес!

24.kg поздравляет читателей со Светлым Христовым Воскресением. Пусть спокойствие, умиротворение и гармония царят в ваших домах!