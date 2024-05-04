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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

ООН: За 15 лет произошло 750 нападений на журналистов, освещающих экологию

За последние 15 лет произошло около 750 нападений на журналистов и новостные агентства, освещающие экологические вопросы. Об этом сообщил сайт ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил: экологическая журналистика становится все более опасной профессией, подчеркнув, что некоторые влиятельные люди, компании и учреждения не остановятся ни перед чем, чтобы помешать экологическим журналистам.

За последние десятилетия убиты десятки журналистов, освещавших тему незаконной добычи полезных ископаемых, лесозаготовки, браконьерства и другие экологические проблемы.

Антониу Гутерриш

Он отметил, что в подавляющем большинстве случаев никто не привлечен к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293229/
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