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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Максата Сабирова допросили в ГКНБ

Экс-депутата парламента Максата Сабирова допросили в ГКНБ по делу «Кумтора». Об этом он сообщил журналистам.

По словам бывшего нардепа, он был членом комиссии по «Кумтору».

«Меня допросили в качестве свидетеля, так как в 2012 и 2013 годах я был членом комиссии по «Кумтору». Не могу рассказать все подробности допроса», — сказал Максат Сабиров.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутатов парламента Торобая Зулпукарова и Асылбека Жээнбекова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195920/
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