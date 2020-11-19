10 января в Кыргызстане состоятся досрочные выборы президента. Не исключено, что в этот же день пройдет и референдум по внесению изменений в Конституцию.

Накануне на сайте Жогорку Кенеша появился проект Основного закона вместе с проектом документа о назначении плебисцита.

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Наряду с прочими поправками, усиливающими институт президента, созданием Народного курултая, вводятся изменения, касающиеся и парламента. В частности, сокращается число депутатов до 90. Однако в новом варианте не сказано, как будет избираться высший законодательный орган — по пропорциональной системе, смешенной или мажоритарной.

В своих выступлениях и интервью Садыр Жапаров неоднократно говорил, что партийная система завела страну в болото. Учитывая тот факт, что придворные юристы привыкли брать любое пожелание потенциального лидера государства под козырек, можно предположить, что и конституционный закон об избрании ЖК претерпит изменения.

Тому, кто займет кресло главы государства после 10 января, потребуется послушный и управляемый парламент. Сформировать такой исключительно по партийным спискам при барьере в 3 процента не получится. Аналитики не сомневаются, что в процессе обсуждений и дополнений избирательная система тоже будет переформатирована.

Уроки истории

Смешенная система в Кыргызстане существовала с 1999 по 2005 год. Парламент состоял из законодательного собрания (ЗС) и собрания народных представителей (СНП). В ЗС была предусмотрена квота для тех, кто шел по партийным спискам. Им отводилось 15 мест, или 25 процентов мандатов. Оставшиеся 75 процентов — избирались по мажоритарной системе абсолютного большинства и могли рассчитывать на 45 мест. Члены собрания народных представителей избирались только по одномандатным округам.

Благодаря такой системе, как отмечают политологи, в Жогорку Кенеше сформировалась политическая структура неустойчивого равновесия.

Депутаты были вовлечены в разные фракции и группы, которые проводили политику, иногда не совпадающую с политикой президента. А те, кто поддерживал курс главы государства, в принципиальных вопросах перестали иметь решающее большинство. Усилилась парламентская оппозиция, рупором которой стала депутатская группа, состоящая из партийных и беспартийных членов ЗС, разделявших преимущественно левые политические взгляды.

Чтобы вернуть ситуацию под контроль, в 2003 году проводится референдум по изменению Конституции. Возвращается мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Аналитики подчеркивают, что причиной возрождения такого принципа избрания парламента явилось то, что официальной власти захотелось использовать административный ресурс и дирижировать процессом формирования лояльного состава Жогорку Кенеша.

«Белый дом» прибегал к различным манипуляциям, чтобы не допускать неугодных кандидатов.

Январь, февраль, март 2005 года Кыргызстан лихорадило от предвыборных скандалов. Один из первых разразился в Университетском округе в Бишкеке. В высший законодательный орган страны собралась баллотироваться Роза Отунбаева. Но ее не зарегистрировали. В качестве аргумента ЦИК выдвинула то, что с 1998 года по 2004-й она не проживала в Кыргызстане. Хотя в прежней редакции Кодекса о выборах нормы о пятилетнем цензе оседлости не было.

Но Розу Отунбаеву нужно было дисквалифицировать любыми способами, потому что по одному округу с ней баллотировалась старшая дочь президента Аскара Акаева Бермет.

Роза Отунбаева оказалась сильным, а значит и нежелательным конкурентом. Международные долгосрочные наблюдатели посчитали тогда отказ в регистрации грубым нарушением и злоупотреблением административным ресурсом. Власть это мнение проигнорировала.

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Аналогичные инциденты вспыхивали в то время регулярно в разных уголках страны. Так, в Иссык-Кульской области — в Тонском и Тюпском избирательных округах провластные кандидаты обвинили оппонентов в незаконной агитации. Последние написали встречное заявление, указывая, что претенденты на мандаты, поддерживаемые «Белым домом», занимаются подкупом голосов. Однако местные суды встали на сторону тех, кого патронировала власть. Противостояние вылилось в митинги с требованиями отставки губернатора.

Перекрытием дороги закончился конфликт кандидатов в Кочкорском избирательном округе Нарынской области. В Нарынском округе местная избирательная комиссия отменила регистрацию оппозиционного кандидата. Ответом стали акции протеста. Перестрелкой претендентов на мандаты завершилась агитация в Куршабском округе Ошской области.

Международные и местные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения на протяжении всей предвыборной кампании.

Эксперты отметили, что на волеизъявление оказали влияние беспрецедентное давление на СМИ, дискредитация оппозиционно настроенных кандидатов, вмешательство чиновников на местах в избирательный процесс, подкуп, неравные условия проведения агитации и раздробленный процесс рассмотрения жалоб.

Выборы-2005 по мажоритарной системе были признаны недемократическими и не соответствующими международным стандартам. Желание получить абсолютную власть через подконтрольный и клановый ЖК, состоящий из послушных одномандатников, стоило в итоге Аскару Акаеву президентского кресла. Он сбежал из страны.

Система раздора

История повторяется для тех политиков, кто не делает выводов из трагических ошибок своих предшественников. Намерение Садыра Жапарова воскресить мажоритарную систему, как считают политологи, чревато опасными последствиями.

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По всей видимости, к прогнозам аналитиков разработчики Конституции все-таки слегка прислушались. По некоторым данным, решено отказаться от мажоритарной системы и ввести смешенный принцип избрания. Одномандатникам и тем, кто идет по партийным спискам, отводится равное представительство в парламенте — 45/45. При учете, что число депутатов будет сокращено до 90 человек.

При этом планируется использовать открытые списки. То есть представители партий в округах не будут агитировать только за себя, как кандидаты-одномандатники.

«Они вынуждены будут продвигать идеологию своей партии, рассказывать о программах. А партийные боссы не смогут использовать систему «паровоза», когда в начале списков стоят те, кто потом в парламент не пойдет», — сказал ранее глава предвыборного штаба Садыра Жапарова по Нарынской области Алмамбет Шыкмаматов.

Однако нет гарантий, что при таком подходе сохранится квота для представителей национальных меньшинств, ЛОВЗ, молодежи и женщин.

Инициаторы поправок уверяют — принцип нарушен не будет. А преференциальное голосование позволит, напротив, сделать объективный выбор без оглядки на лидера партии.

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Политолог Шерадил Бактыгулов полагает: вопрос не в том, что написать в Конституции, какой должна быть избирательная система, и установке квоты, а в цели.

«У нас же никто не может ответить на вопрос, зачем нужна та или иная система. Почему, к примеру, мажоритарная — это плохо, а пропорциональная — хорошо, и наоборот. Только ли из-за квотирования? Разумеется, нет. К тому же, в нашей реальности этот элемент оказался выхолощенным. Пока мы не уничтожим власть лидеров политобъединений, их диктатуру, мы не сможем развиваться, и любая здравая демократическая мысль закончится профанацией», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Квота превратилась в предмет политических манипуляций. Мы стали выбирать не лучших представителей среди слабого пола, к примеру, или среди молодых специалистов, а тех, кого навязал партийный вождь. Шерадил Бактыгулов

Он добавил, что в Кыргызстане установился авторитаризм партийных глав при отсутствии устойчивых и развитых политических организаций. Поэтому, по его мнению, парламентаризм стал фикцией, а пропорциональная система оказалась неэффективной.

Вместе с тем, как стало известно 24.kg, авторы новой редакции склоняются к тому, чтобы сохранить избрание по партийным спискам с 3-процентным барьером и залогом в 1 миллион сомов.

Но аналитики считают, что проблема не в том, сколько законотворцев будет заседать в Жогорку Кенеше и как их будут избирать. Все упирается в низкий уровень сознания общества. Политики, как и граждане, не научились правильно использовать механизмы, что выборов по партийным спискам, что по округам. Но продолжают между тем искать причины своих бедствий в формах правления или избирательной системе, забывая, что это не велосипед виноват в том, что кто-то не умеет на нем ездить.