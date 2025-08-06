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Общество

В Кыргызстане разрабатывают дорожную карту реформы судебной системы

В Кыргызстане началась работа над формированием дорожной карты развития судебной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда КР. 

Отмечается, что председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев провел первую консультационную встречу. Цель инициативы — определить приоритеты и конкретные шаги, которые помогут сделать правосудие более справедливым, эффективным и доступным.

«Формирование стратегии развития судебной системы — это не просто техническая задача. Это возможность учесть лучшие международные практики, сохранив при этом наши национальные особенности. Необходимо выработать решения, которые принесут долгосрочные результаты. Важно договориться о реально достижимых шагах, а не строить идеальную модель на бумаге», — заявил на встрече Медербек Сатыев.

Проект осуществляется при поддержке Программы развития ООН. Рабочую группу, специально созданную для этой цели, возглавил заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков.

В обсуждении приняли участие заместители председателя Верховного суда Нурлан Мусаев, Нургуль Бакирова и Шералы Камчыбеков, глава Дисциплинарной комиссии Совета судей Турсунгуль Чаргынова, председатель Совета по делам правосудия Айбек Молдакунов и руководитель группы по цифровизации судебной системы Инара Гилязетдинова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338692/
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