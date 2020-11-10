Садыр Жапаров принял участие в видеоконференции ШОС. О чем говорил

«Участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства», — подчеркнул исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил большую работу, проделанную российской стороной в рамках председательства в ШОС, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Он кратко остановился на произошедших в октябре 2020 года в Кыргызстане событиях, связанных с недовольством общественности итогами парламентских выборов.

Добавил, что передача власти в стране состоялась мирно, в строгом соответствии с действующим законодательством и в настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная — все ветви государственной власти легитимны, а органы исполнительной власти продолжают работать в штатном режиме. Он поблагодарил стран — участниц ШОС за поддержку в те непростые для страны и народа дни.

Он отметил, что в качестве исполняющего обязанности президента и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для решения задач по укреплению стабильности в обществе и обеспечению социально-экономического развития страны, борьбе с коронавирусом и его последствиями, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан остается полностью приверженным всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Вместе с этим Садыр Жапаров выразил благодарность государствам-членам за оказанную помощь в период вспышки пандемии.

«Выражаю благодарность руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и регулярную помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кыргызская Республика будет всегда надежным партнером Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами есть ряд актуальных вопросов по сотрудничеству», — сказал Садыр Жапаров.

Он предложил главе России обсудить все эти темы в телефонном разговоре.