18:45
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Власть

Садыр Жапаров принял участие в видеоконференции ШОС. О чем говорил

«Участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства», — подчеркнул исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил большую работу, проделанную российской стороной в рамках председательства в ШОС, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Он кратко остановился на произошедших в октябре 2020 года в Кыргызстане событиях, связанных с недовольством общественности итогами парламентских выборов.

Добавил, что передача власти в стране состоялась мирно, в строгом соответствии с действующим законодательством и в настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная — все ветви государственной власти легитимны, а органы исполнительной власти продолжают работать в штатном режиме. Он поблагодарил стран — участниц ШОС за поддержку в те непростые для страны и народа дни.

Он отметил, что в качестве исполняющего обязанности президента и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для решения задач по укреплению стабильности в обществе и обеспечению социально-экономического развития страны, борьбе с коронавирусом и его последствиями, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан остается полностью приверженным всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Вместе с этим Садыр Жапаров выразил благодарность государствам-членам за оказанную помощь в период вспышки пандемии.

«Выражаю благодарность руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и регулярную помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кыргызская Республика будет всегда надежным партнером Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами есть ряд актуальных вопросов по сотрудничеству», — сказал Садыр Жапаров.

Он предложил главе России обсудить все эти темы в телефонном разговоре. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172472/
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров призвал ускорить процесс создания Банка ШОС и Фонда развития
Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
И. о. президента Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав членов ШОС
О реформах Садыра Жапарова рассказал в Анкаре глава МИД
Садыр Жапаров рассказал милиционерам, как вернуть доверие народа
Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США
Более миллиарда сомов обещает Садыр Жапаров на поддержку тех, кто брал кредиты
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров посетил Верхненарынский каскад ГЭС
В Нарыне не могут передать на баланс государства образовательный комплекс
Популярные новости
Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не&nbsp;может их&nbsp;контролировать Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не может их контролировать
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров и&nbsp;Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс &laquo;Ата-Бейит&raquo; Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Бизнес
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
10 ноября, вторник
18:40
COVID-19. Волонтеры рассказали о своих проблемах чиновникам COVID-19. Волонтеры рассказали о своих проблемах чиновн...
18:30
11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:44
COVID-19. Эльвира Сурабалдиева считает, что закрывать тойкана нет смысла
17:36
Запретить корпоративы и открыть кинотеатры предложил и. о. мэра Бишкека
17:33
Садыр Жапаров призвал ускорить процесс создания Банка ШОС и Фонда развития