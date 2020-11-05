15:52
USD 83.88
EUR 97.87
RUB 1.05
Власть

Кубанычбек Жумалиев подает в суд на главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев намерен подать в суд на председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева. Об этом он сообщил журналистам.

«Я до этого тоже обращался в суд с иском на Сыймыка Жапыкеева и выиграл. Сейчас намерен вновь обратиться в судебные органы. Он пользуется своим служебным положением и ведет незаконные действия. У меня все чисто и нет нарушений. Со вчерашнего дня идет проверка имущества моих родственников. К ним ворвались люди в масках, мы, что, террористы?» — говорит Кубанычбек Жумалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172082/
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
В нескольких офисах Кубанычбека Жумалиева проводят обыски
Кубанычбек Жумалиев не сможет выехать из страны: выставлен сторожевой лист
Сыймык Жапыкеев призвал Финпол расследовать резонансные дела, а не на копейки
Иск депутата к «Чон казату». Суд взыскал с бывшего прокурора 10 тысяч сомов
Адвокат обжаловал законность обыска в доме депутата Кубанычбека Жумалиева
В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск
У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Огласить личные данные родственников депутата требует в суде член «Чон казата»
Лидера движения «Чон казат» Максата Мамытканова допросили в МВД
Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову Садыр Жапаров объяснил, почему оставил статус экс-президента Жээнбекову
Учителей в&nbsp;Оше заставили идти на&nbsp;встречу с&nbsp;Садыром Жапаровым принудительно Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно
Factcheck.kg уличил Садыра Жапарова во&nbsp;лжи Factcheck.kg уличил Садыра Жапарова во лжи
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
5 ноября, четверг
15:47
Алымбека Абдылдаева назначили директором МП «Бишкексвет» Алымбека Абдылдаева назначили директором МП «Бишкексвет...
15:37
В Бишкеке пожар на улице Ясенской полностью потушили
15:19
Выборы президента. ЦИК зарегистрировала семь общественных наблюдателей
15:14
Кубанычбек Жумалиев подает в суд на главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева
15:12
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 70-летний Акпаралы Акматалиев