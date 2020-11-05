Кубанычбек Жумалиев подает в суд на главу ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев намерен подать в суд на председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева. Об этом он сообщил журналистам.

«Я до этого тоже обращался в суд с иском на Сыймыка Жапыкеева и выиграл. Сейчас намерен вновь обратиться в судебные органы. Он пользуется своим служебным положением и ведет незаконные действия. У меня все чисто и нет нарушений. Со вчерашнего дня идет проверка имущества моих родственников. К ним ворвались люди в масках, мы, что, террористы?» — говорит Кубанычбек Жумалиев.