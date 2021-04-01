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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кубанычбеку Жумалиеву продлили содержание в СИЗО ГКНБ на 10 дней

Обвиняемому в злоупотреблении должностным положением депутату Жогорку Кенеша Кубанычбеку Жумалиеву продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Жумалиев будет содержаться под стражей в СИЗО ГКНБ до 14 апреля. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее Кубанычбеку Жумалиеву была избрана мера пресечения в виде ареста до 4 апреля.

В пресс-службе суда подтвердили эту информацию.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы и он был этапирован в клинику «Бикард». Спустя несколько недель его вновь вернули в следственный изолятор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188371/
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