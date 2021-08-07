11:06
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Аскар Акаев отправился в Талас, к теще

Бывший президент Аскар Акаев, прибывший в Кыргызстан после 16-летнего отсутствия для дачи показаний по уголовному делу по «Кумтору», приехал в Талас. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, его супруга — Майрам Акаева родом из Таласской области. Здесь живет ее мать, которой исполнился 101 год. Аскар Акаев прибыл навестить свою тещу. Она проживает в городе вместе со своими детьми. На застолье пригласили бывшего премьера и депутата Кубанычбека Жумалиева. Он ближайший соратник первого свергнутого главы государства.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы, он был этапирован в клинику «Бикард». Спустя несколько недель его вновь вернули в следственный изолятор. Ранее стало известно, что нардеп оплатил государству 1 миллиард сомов и был отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы. Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Аскар Акаев согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/203412/
просмотров: 900
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе мужчина избил и выгнал жену, забрав троих детей
Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов
Как пауки в банке. Акылбек Жапаров ответил на обвинения Аскара Акаева по Кумтору
Дело «Кумтора». Темира Сариева доставили в суд для определения меры пресечения
Дело «Кумтора». Экс-депутат Талант Узакбаев оштрафован на 300 тысяч сомов
Дело «Кумтора». Задержание Темира Сариева политически мотивировано — сторонники
Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Депутат Дастан Бекешев вышел с допроса. Дал подписку о неразглашении
Сразу возьмем под стражу. Генпрокуратура о возможном приезде Курманбека Бакиева
Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»
Популярные новости
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела
Как пауки в&nbsp;банке. Акылбек Жапаров ответил на&nbsp;обвинения Аскара Акаева по&nbsp;Кумтору Как пауки в банке. Акылбек Жапаров ответил на обвинения Аскара Акаева по Кумтору
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
7 августа, суббота
11:05
AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связаны с вакциной AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связ...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 августа
10:44
Большинство читателей 24.kg против обязательных взносов в школах
10:30
Начато досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс»
10:29
Дело «Кумтора». Аскар Акаев отправился в Талас, к теще