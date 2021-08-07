Дело «Кумтора». Аскар Акаев отправился в Талас, к теще

Бывший президент Аскар Акаев, прибывший в Кыргызстан после 16-летнего отсутствия для дачи показаний по уголовному делу по «Кумтору», приехал в Талас. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, его супруга — Майрам Акаева родом из Таласской области. Здесь живет ее мать, которой исполнился 101 год. Аскар Акаев прибыл навестить свою тещу. Она проживает в городе вместе со своими детьми. На застолье пригласили бывшего премьера и депутата Кубанычбека Жумалиева. Он ближайший соратник первого свергнутого главы государства.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы, он был этапирован в клинику «Бикард». Спустя несколько недель его вновь вернули в следственный изолятор. Ранее стало известно, что нардеп оплатил государству 1 миллиард сомов и был отпущен под подписку о невыезде.

Аскар Акаев согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».