Кубанычбек Жумалиев лишился депутатского мандата Жогорку Кенеша

Кубанычбек Жумалиев больше не депутат Жогорку Кенеша. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что он написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Вместо него в парламент пришел Аманкул Токтомамбетов.

Напомним, Кубанычбек Жумалиев подозревается в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Ранее сообщалось, что у Жумалиева выявили болезнь сердечно-сосудистой системы, он был этапирован в клинику «Бикард». Спустя несколько недель его вновь вернули в следственный изолятор. Ранее стало известно, что нардеп оплатил государству 1 миллиард сомов и был отпущен под подписку о невыезде.