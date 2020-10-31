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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Разработать проект новой Конституции должны эксперты, а не делегаты курултая

Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает, что разработать проект новой Конституции должны эксперты, а не делегаты курултая. Об этом он заявил сегодня на круглом столе.

По его словам, депутаты также не могут подготовить новую редакцию, поскольку там мало профессиональных юристов.

«И тут еще такой момент — мы должны соблюсти все сроки и проект должна изучить Венецианская комиссия и внести замечания. В противном случае Конституцию не признает мировое сообщество», — отметил Феликс Кулов.

Он добавил, что если новые власти хотят выборы по одномандатным округам, их можно провести и в рамках существующей Конституции.

Достаточно провести преференциальное голосование, когда граждане будут голосовать не только за партию, но и за ее кандидатов. 

6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. По повторным парламентским вопрос до сих пор открыт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171503/
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