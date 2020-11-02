Siloviki vs mafia

Худшие времена порой пробуждают в людях лучшее. Эта фраза американского журналиста Джейка Эдельстайна замечательно описывает социальный феномен с участием японской мафии — якудза.

В современной истории Японии организованные преступные группировки дважды демонстрировали социальное поведение, не вполне привычное для преступных сообществ. Сразу же после разрушительного землетрясения в Кобе в 1995 году люди крупнейшей ОПГ «Ямагути-гуми» вышли из тени на улицы и занялись обеспечением пострадавших граждан всем необходимым: питанием, теплой одеждой и медикаментами.

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Силами якудза было частично восстановлено газо-, водо- и электроснабжение, система медицинского обслуживания. Как только в город вошли государственные спасательные службы, люди мафии опять ушли в тень.

В марте 2011 года Япония вновь испытала удар стихии в префектуре Фукусима. Подземные толчки, цунами, авария на атомной станции привели к страшным последствиям и хаосу. И опять скрытая сила опередила государство в помощи людям.

Все три крупнейшие группировки начали в разных формах оказывать помощь населению. Люди ОПГ «Инагава-каи» работали в зараженных радиациях районах без специальной защиты, и вряд ли бригадиры выдавали рядовым бойцам йодистый калий перед отправкой в район бедствия.

Очевидцы свидетельствуют, что в префектуре Фукусима якудза привозили помощь к мэриям городов и вежливо просили принять ее, чтобы не отказали, узнав, кто ее источник.

Но мы не Япония. У нас мафия хочет большего. Признания, контроля над политиками, еще большей власти и еще больших возможностей.

Между тем редко где в мире мафия нарушает главный принцип сосуществования большей части общества и криминала — не надо вмешиваться в дела государства.

Уже факт, что внутри страны и за ее пределами сложилось мнение, что в текущем политическом бедствии в Кыргызстане участвует организованный криминал, все более срастающийся с представителями государства. Этот фактор вносит элемент нестабильности в политическую жизнь. Мафия не может быть участником политического процесса в Кыргызстане. Ее деятельность вредна для государства. Она вредна для политиков, которые должны свободно и без опасений формулировать идеи в интересах всего общества и защищать общественно важные ценности. Она вредна для простых людей, которые должны получать поддержку и защиту государства.

Деньги, которые не получает бюджет из таможни, но попадают в казну мафии, это деньги простых граждан, которым государство обязано создавать хорошую медицину, хорошее образование и безопасную среду.

«Крестные отцы» и «отцы контрабанды» посредством зависимых политиков не смогут реализовать проект «собственная транзитная территория» на Великом шелковом пути.

В идеале сильное слово против мафии должно принадлежать именно политикам. Это их работа — не допускать чужаков на поле государственного управления. Однако сегодня наша страна столкнулась с катаклизмом, вызванным не природой, а слабостью политического класса Кыргызстана. Подобный кризис не первый, что свидетельствует о его системной слабости. По его вине гибнут молодые люди, дискредитируется государство на международной арене, простые граждане теряют надежду нормально работать, спокойно жить в этой стране. Главное, сохраняется опасность силовых конфликтов между гражданами, вовлекаемыми в противостояние политиков.

Страна — не фирма. Не склад временного хранения. Болот Джунусов

Между тем не все носители политических идей готовы признавать криминал фактором политической жизни. Рост амбиций криминала, слабость кыргызстанских политиков позволяют предположить, что в ближайшем будущем мы можем наблюдать процесс, когда на олимп придут люди совсем другого уклада. Это будут люди в погонах.

Siloviki— термин, применяемый западными экспертами для обозначения влиятельнейшей политической группы России. Силовикам нашей страны начинает надоедать бардак. Силовикам надоело быть битыми при каждом противостоянии, вызванном ошибками политиков. Им надоело быть всего лишь инструментом в неумелых и жадных руках. Их очень беспокоит перспектива, что придется подчиняться представителям мафии в государственных кабинетах. В конце концов, эти люди перекрасят страну в красный цвет.

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В таком сценарии много вопросов. Военная хунта с демократической внешней оберткой? Станут ли siloviki угрозой демократии? Не заполнят ли собой люди в погонах все коррупционные вакансии и сформируют мафию в погонах? Много рисков.

Но ряд косвенных признаков свидетельствует, что бестолковое управление нашей нацией, демонстрируемое президентами, министрами и депутатами, сильно надоело людям, которые выбрали для себя профессию — служить и охранять государство.

Возможно, именно военная, правоохранительная элита страны на какое-то время создаст зонтик и благоприятную среду для уже сформировавших групп технократов, которые смогут осуществить качественный скачок в развитии страны.