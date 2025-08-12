10:23
Общество

В Кыргызстане обновили порядок назначения пенсий и пособий силовикам

В Кыргызстане обновили порядок назначения пенсий и пособий военным, прокурорам и сотрудникам спецслужб.

Кабинет министров внес изменения в постановление от 13 января 1995 года № 12, регулирующее порядок назначения и выплаты пенсий и пособий военнослужащим, прокурорам, следователям и другим сотрудникам силовых и специальных органов.

В частности, изменения касаются учета службы и работы в органах военной прокуратуры, юстиции, а также в органах исполнения наказаний и контроля за оборотом наркотиков.

Введено уточнение, что период работы военнослужащих и прокуроров включает службу в аппаратах высших органов государственной власти, а также работу в юстиции по специальности «Юриспруденция». Также уточнены положения о начислении пенсий и дополнительных выплат прокурорам и следователям прокуратуры, имеющим право на пенсию по состоянию на 1 сентября 2025-го.

Нововведения вступят в силу через 10 дней.
