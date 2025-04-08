Военнослужащим и силовикам повысят компенсации за аренду жилья

Кабинет министров внес изменения в порядок выплаты компенсаций военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за аренду жилья. Соответствующее постановление 4 апреля подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, размер компенсации будет зависеть от региона проживания:

в Бишкеке она составит до 500 сомов в сутки;

в регионах — до 420 сомов в сутки.

Выплаты рассчитываются исходя из рыночных цен аренды, но они не должны превышать установленные лимиты.

Министерству финансов поручено предусмотреть необходимые средства в республиканском бюджете на 2025-й, а также на последующие годы.

Руководители соответствующих ведомств должны привести свои решения в соответствие с новым постановлением.