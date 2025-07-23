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Власть

Кабмин уточнил порядок передачи служебного жилья силовикам и их семьям

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления и использования служебного жилья для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также их семей.

Теперь норма о бесплатной передаче жилья в собственность распространяется на сотрудников, отслуживших не менее 20 лет, независимо от причины увольнения — по возрасту, по состоянию здоровья или при сокращении штатов. В случае их смерти право на жилье сохраняется за членами семьи. Также закрепляется право бесплатной приватизации служебного жилья для семей силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Помимо этого, документ дополнен новым пунктом: жилье может быть передано в собственность действующим сотрудникам правоохранительных органов, если они проработали в системе 20 лет и более, а также — в случае их смерти — членам их семей.

Постановление вступает в силу через 7 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337159/
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