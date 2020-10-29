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Власть

Кыргызстан просит у Казахстана безвозмездной помощи для медиков

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев обратился к казахстанской стороне с просьбой рассмотреть возможность об оказании содействия в предоставлении кыргызской стороне на безвозмездной основе медикаментов и средств индивидуальной защиты для нужд Министерства здравоохранения КР. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Отмечается, что сегодня Руслан Казакбаев встретился со своим казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди в рамках своего рабочего визита в Нур-Султан. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по обширной повестке дня кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах. Стороны обсудили актуальные темы многостороннего взаимодействия в рамках международных, региональных и интеграционных организаций, а также рассмотрели вопросы совместного противодействия распространению пандемии COVID-19.

«С учетом социально-экономической ситуации в стране Руслан Казакбаев просил рассмотреть возможность оказания финансово-технической помощи кыргызской стороне», — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств КР и РК отметили важность дальнейшего сохранения стабильной ситуации на кыргызско-казахстанской государственной границе для создания благоприятных условий грузоперевозчикам, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. Стороны поприветствовали реализацию пилотного проекта по установке навигационных пломб в целях улучшения пропускной способности грузовых транспортных средств на госгранице.

Для снятия оставшихся барьеров на границе кыргызская сторона предложила уполномоченным органам двух стран провести консультации по выработке единого алгоритма действий по прохождению перевозчиков через госграницу. Кыргызская сторона также предложила Казахстану создать на приграничных территориях совместные торгово-логистические центры для экспорта сельхозпродукции, а также транзита грузов.

Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов взаимодействия в водно-энергетической сфере.

В завершении встречи стороны выразили уверенность в том, что кыргызско-казахстанские союзнические отношения и стратегическое партнерство и далее будут крепнуть и развиваться в интересах народов двух братских стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171327/
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