Может ли Садыр Жапаров сложить полномочия и участвовать в выборах? Ответ юристов

ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Накануне исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров объявил, что будет участвовать в них.

В обществе задаются вопросом, может ли Садыр Жапаров избавиться от приставки «и. о.» и баллотироваться.

Юристы адвокатской группы «Прецедент» считают, что не может, и объясняют почему. По их мнению, нет обстоятельств непреодолимой силы, согласно которым Садыр Жапаров может отказаться от исполнения обязанностей президента. Кандидатом он также не является.

Однако Садыр Жапаров может подать в отставку с должности премьер-министра. Конституция устанавливает, что глава правительства или отдельный министр вправе подать прошение об отставке.

Отставка принимается или отклоняется главой государства, а так как и. о. президента является Садыр Жапаров, он подаст в отставку с должности премьер-министра и сам же примет ее.

«Отставка главы кабмина влечет отставку правительства. В этом случае премьер и члены кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности, а Садыр Жапаров будет исполнять обязанности и премьер-министра, и президента. Конституционный Закон «О правительстве Кыргызской Республики» предусматривает, что и. о. премьер-министра может быть освобожден от исполнения обязанностей на основании заявления, принятого главой государства, в случае наших реалий — самим Садыром Жапаровым. И тогда и. о. главы правительства и президента станет первый вице-премьер-министр Артем Новиков до формирования нового состава кабмина», — пояснили в «Прецеденте».

Садыр Жапаров не может сложить полномочия и. о. главы государства и баллотироваться, а в случае отставки с поста премьера не может быть кандидатом в президенты до формирования нового кабмина или до сложения полномочий и. о. премьер-министра.

Эксперты уточняют: если же Садыр Жапаров, несмотря на отсутствие оснований для сложения полномочий и. о. главы государства, сделает это, за ним сохранится должность главы кабмина, деятельность которого он должен приостановить для участия в досрочных президентских выборах.

С этой точкой зрения согласны и в правовой клинике «Адилет». Юристы этой организации полагают, что в случае отставки премьер-министра весь состав правительства будет продолжать исполнение своих обязанностей до того, как будет сформирован новый состав. До этого момента и. о. премьера может быть освобожден от приставки «и. о.», и в таком случае и. о. первого вице-премьер-министра будет исполнять обязанности главы кабмина и, соответственно, президента.

Вместе с тем в «Адилете» подчеркивают: рассматривая этот вопрос, нельзя не отметить запрет на участие в досрочных выборах президента должностными лицами, временно исполняющими обязанности главы государства. Он установлен Конституцией и законодательством Кыргызстана специально для того, чтобы не допустить возможности использования власти и административного ресурса для оказания влияния на результаты выборов.

«Досрочные выборы президента должны быть проведены не позднее трех месяцев со дня прекращения его полномочий. Таким образом, следуя логике Конституции, вполне обоснованным будет вывод о том, что чиновники, которые хотя бы один день исполняли обязанности, вообще не имеют права участвовать в досрочных выборах главы государства», — заметили эксперты «Адилета».

Если же госслужащий с приставкой «и. о.» в течение двух месяцев уйдет в отставку за несколько дней до выборов, тогда указанный конституционный запрет теряет всякий смысл. Эксперты правовой клиники «Адилет»

В свою очередь экс-премьер-министр, юрист Феликс Кулов считает, что вакуум власти в государстве недопустим. «По Конституции исполнять обязанности главы государства должен торага. Но Канат Исаев уже однажды отказался от этой приставки, не имея на то законных оснований. Согласно Основному закону, и. о. президента спикер не может быть только в случае, если он физически не способен взять на себя эти полномочия, то есть по состоянию здоровья, но Канат Исаев дееспособен, и поэтому его отказ по меньшей мере странен, а в большей — неправомочен. Есть закон, и он диктует, как действовать», — добавил он.

С уходом Садыра Жапарова в отставку и. о. становится торага. Если Канат Исаев опять откажется, к примеру, сам решит пойти на выборы, то парламент может избрать другого спикера, и тогда и. о. переходит к нему. Никакие другие отговорки вроде «не хочу» от торага не принимаются. Феликс Кулов

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.