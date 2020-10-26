15:15
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты

Премьер-министр Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Кочкорский район.

По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

«Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии о проведении повторных парламенских выборов вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170781/
просмотров: 6330
Версия для печати
Материалы по теме
Почему молчит Садыр Жапаров, которого шантажируют сторонники?
Садыр Жапаров требует от главы ГПС скорейшего разрешения приграничных споров
Выборы-2020. Юрист объяснила, почему обвинения ЦИК в халатности несостоятельны
Юристы возмущены неконституционными решениями Жогорку Кенеша
В Бишкеке у здания мэрии собираются люди с флагами: хотят кресло мэра
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Первая рабочая поездка Садыра Жапарова: что и. о. президента делал в селе Мантыш
Садыр Жапаров подсчитал, во сколько обойдется ремонт «Белого дома»
Садыр Жапаров и другие политики в соцсетях. Кто и как ведет свои страницы
Садыр Жапаров рассказал, когда на самом деле пройдут парламентские выборы
Популярные новости
Фото дня. В&nbsp;соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за&nbsp;$3&nbsp;тысячи Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Выборы-2020. Еще три партии заявили об&nbsp;участии в&nbsp;гонке Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
Сооронбай Жээнбеков перед отставкой раздал госнаграды помощникам и&nbsp;водителям Сооронбай Жээнбеков перед отставкой раздал госнаграды помощникам и водителям
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
26 октября, понедельник
15:10
Конфликт на границе. Таджикская сторона демонтирует трубы на неописанном участке Конфликт на границе. Таджикская сторона демонтирует тру...
15:04
В пяти районах произошли задержки соцвыплат. Минтруда назвало причину
15:00
Выборы президента. Выдвижение кандидатов продлится до 15 ноября
14:46
Для государственного природного парка «Ала-Арча» разработают ПДП
14:39
Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE