Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты

Премьер-министр Садыр Жапаров будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Кочкорский район.

По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

«Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет», — сказал Садыр Жапаров.