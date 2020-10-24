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Власть

БГК должен созвать внеочередную сессию и решить вопрос о мэре Бишкека

Бишкекский городской кенеш должен созвать внеочередную сессию, чтобы решить вопрос о назначении мэра. Об этом 24.kg сообщил бывший депутат БГК Эрмек Усубалиев.

По его словам, у премьер-министра есть конституционное право назначать мэров в такой ситуации. «Но обращаюсь к нему, чтобы он оставил право выбора за Бишкекским городским кенешем. Чтобы именно БГК решил судьбу градоначальника, кто будет исполнять его обязанности до следующих выборов», — отметил Эрмек Усубалиев.

Он напомнил, что по законодательству выборы мэра не могут сейчас пройти, потому как за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы».

«Депутатам надо открыто провести заседание, разобраться в вопросе поспешного назначения Наримана Тюлеева Азизом Суракматовым без всякого согласования с БГК. Хотя на тот момент был первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. По моему мнению, сегодня он и должен исполнять обязанности. Глава правительства, конечно, может назначить мэра, но не хотелось бы, чтобы это был человек со стороны. Необходимо, чтобы он хорошо знал работу городских служб и с достоинством мог пройти пандемию, зиму», — сказал Эрмек Усубалиев.

Он обратился к бывшим коллегам с просьбой забыть свои личные интересы и амбиции, а подумать о будущем города на ближайщие три-четыре месяца. «Прошу все политические силы прекратить спекуляции вокруг кресла градоначальника», — добавил бывший депутат БГК.

Отметим, сторонник Садыра Жапарова Торохан Жунусбеков заявил, что он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Бишкека и его якобы поддержал премьер-министр.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако Нариман Тюлеев также покинул должность.

Мэра столицы избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170650/
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