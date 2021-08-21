Территориальные избирательные комиссии зарегистрировали кандидатов на должность мэров Бишкека, Оша и Токмака. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата Айбека Джунушалиева, выдвинутого главой кабмина Улукбеком Мариповым и коалицией большинства БГК.

Ошская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата Алмаза Мамбетова, выдвинутого коалицией большинства «Аманат».

Токмакская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала двоих кандидатов — Урмата Самаева, выдвинутого коалицией большинства, и Азата Кубатбек уулу, выдвинутого коалицией меньшинства.

Напомним, выборы мэров назначены на 26 августа.