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Власть

В Нарыне выберут нового мэра

В Нарыне выберут нового мэра. ЦИК назначил дату — 22 октября, сообщила его пресс-служба.

По ее данным, бывший градоначальник Самарбек Болотбеков освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Мэра будут избирать депутаты Нарынского городского кенеша. Городской территориальной избирательной комиссии поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Отметим, что Самарбек Болотбеков объяснил, что решение об уходе принял исходя из морально-этических соображений в свете последних событий. Напомним, чиновника задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209448/
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