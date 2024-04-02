Муниципальные выборы в Турции. Депутат ЖК восхищен честностью избирателей

«Вчера в Турции прошли муниципальные выборы. Весь мир был восхищен», — заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Жанар Акаев.

По его словам, в таких городах, как Стамбул, Анталья, Измир и Анкара, оппозиция выиграла и власть признала их победу.

«Их президент воспринимает это правильно, что нужно работать еще лучше. Я был благодарен, увидев чистую, демократичную систему выборов в Турции. Их президент не боится избирать мэров. В будущем мы тоже должны прийти к этому и начать хотя бы со столицы», — считает нардеп.

Он отметил, что избиратели Турции не продают свои голоса. Они воспринимают это как предательство.

«Ради выборов они не продают свои голоса за $40-50 или как у нас за 2 тысячи сомов. Это равно предательству. Даже если у них дома остался последний кусок хлеба, они не продадут свои голоса», — подчеркнул Жанар Акаев.

По его словам, Кыргызстан тоже должен перенимать опыт таких передовых стран. Как добавил депутат, на пленарном заседании нардепы поддержали законопроект об избрании мэров городов. Однако тогда не хватило около 10 голосов. Он сообщил, что через шесть месяцев документ вновь внесут на обсуждение и попросил парламентариев поддержать его.

Напомним, оппозиционные политики победили на муниципальных выборах в двух ключевых городах Турции — Анкаре и Стамбуле, обойдя кандидатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

Голосование стало реваншем оппозиции после поражения в президентских выборах в мае 2023 года.