ЦИК определилась с датой выборов мэра Токмака

Выборы мэра Токмака пройдут 26 августа. ЦИК утвердила дату на своем заседании.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что в этот же день градоначальников выберут в Бишкеке и Оше.

Отметим, что по положению о порядке избрания мэра право на выдвижение кандидатуры на должность имеют депутатские фракции городского кенеша и премьер-министр.

«Мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызстана, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее трех лет, владеющий государственным языком», — говорится в документе.

Мэр города избирается депутатами на сессии соответствующего городского кенеша на срок его созыва путем тайного голосования.