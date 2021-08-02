ЦИК назначит выборы мэра в Бишкеке и Оше в течение 10 календарных дней

ЦИК обозначила порядок проведения выборов мэра Бишкека и Оша. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что мэр города избирается депутатами соответствующего городского кенеша путем тайного голосования на срок созыва соответствующего городского кенеша.

Право на выдвижение кандидатуры имеют фракции, коалиции фракций соответствующего городского кенеша и глава кабмина. Так гласит действующий закон. Новый проект принят только в первом чтении и в силу не вступил.

Выборы мэра города назначаются Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного соответствующего городского кенеша.

Выборы проводятся соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее 20 календарных дней со дня назначения выборов. Они считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов.

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов соответствующего городского кенеша.

Мэром может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или стаж работы в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее трех лет и владеющий государственным языком на уровне «выше среднего» согласно требованиям системы «Кыргызтест».

Для регистрации выдвинувший кандидата на должность мэра города субъект не позднее чем за пять рабочих дней до дня выборов до 18.00 представляет в соответствующую территориальную избирательную комиссию следующие документы:

решение о выдвижении кандидата;

заявление кандидата о согласии баллотироваться;

биографические данные кандидата с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, занимаемой должности (рода занятий) и места жительства;

справку об отсутствии судимости или решение суда о погашении судимости (за исключением приговора за совершение тяжких и особо тяжких преступлений);

сертификат об уровне владения государственным языком;

согласие на сбор и обработку персональных данных в установленной форме.

Территориальная избирательная комиссия в течение трех календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие и принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации.

Отметим, ранее появилась информация, что в правительстве на должность главы Бишкека могут назначить экс-мэра Оша Таалайбека Сарыбашева. Но пока официально ее не подтвердили. Однако сегодня в южной столице назначили исполняющего обязанности главы муниципалитета Оша. Им стал экс-председатель Государственной регистрационной службы, управляющий делами президента Кыргызстана Алмаз Мамбетов.

Напомним, Бактыбека Кудайбергенова назначили на должность 10 февраля. Ранее он возглавлял Чуйскую область.