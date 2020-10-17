Какие приоритеты у Садыра Жапарова: обращение и.о президента к кыргызстанцам

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам.
По его словам, минувшие дни стали очередным испытанием на прочность нашей независимости, свободы, демократии, многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана.
4 октября 2020 года должны были состояться исторические выборы. Народ выбирал не просто Жогорку Кенеш: народ выбирал будуще, надежду, выбирал, справедливость, — говорится в заявлении.
К сожалению, власть оказалась слепа к чаяньям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты.Садыр Жапаров
И.о президента отметил, что те, кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение. По его словам, история преподнесла очередной урок нашему народу и особенно очередной урок власти — власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор. 4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса.
Он отметил, что его цель — установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. «Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов», — заявил Садыр Жапаров.
Я никто как другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам.Садыр Жапаров
«Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства», — отмечается в обращении.
И. о главы государства отметил, если кто-то будет замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности.
По его словам, судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.
Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе $700 миллионов из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона.Садыр Жапаров
Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам — и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией — это не переполненные тюрьмы, — это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией — это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково.
И. о президента остановился на вопросах борьбы с криминалом. «С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах», — заявил Садыр Жапаров.
Он также отметил, что начнется новая страница нашей истории: молодежь станет активным проводником государственной политики нашей страны.
«Именно молодежь разных возрастов и национальностей стояли 5 октября на площади «Ала-Тоо», готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны», — отмечается в тексте.
Он обещает равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены ообязательно.
«Прежде всего, нам необходима стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей. Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны», — заверил Садыр Жапаров.
По его мнению, новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. «Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства», — отметил он.
«Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы, многие руководители просто откладывали в долгий ящик. Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения», — подчеркнул Садыр Жапаров.
«Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения — основой для системной коррупции в системе государственного управления», — говорится в тексте.
Мы начинаем ревизию по кредитам, взятым на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни.Садыр Жапаров
Накануне президент Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия. И.о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.