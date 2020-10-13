Почему легитимность предыдущих заседаний вызывает сомнения, рассказала депутат

Если Жогорку Кенеш соберет кворум, это будет первое внеочередное заседание. Об этом 24.kg сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, легитимность предыдущих собраний вызывает вопросы и сомнения, так как на них не был обеспечен кворум.

«Необходимо физическое присутствие 61 нардепа. С помощью доверенности невозможно обеспечить кворум на пленарном собрании. Поэтому если сегодня будет более 60 коллег, то это будет первая внеочередная сессия парламента. Жогорку Кенеш может заявить, что предыдущие собрания и решения незаконны, так как не было кворума. В противном случае кому-то придется обращаться в судебные органы и оспаривать утверждение Садыра Жапарова на пост премьер-министра», — сказала Наталья Никитенко.

Она отметила, что решение президента о возвращении постановления парламента о премьерстве Садыра Жапарова тоже вызывает споры.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова ранее поступило в аппарат президента.