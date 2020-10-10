Садыр Жапаров пообещал не участвовать в парламентских выборах. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, следующие выборы должны быть максимально прозрачны.

«Если это требование народа, то я не буду участвовать в следующих выборах. Выборы должны быть максимально честными. Мы вместе с вами и другими политическими силами должны решить, по какой системе пройдут следующие выборы. Например, я за сокращение числа нардепов», — сказал Садыр Жапаров.

На внеочередном заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» Жогорку Кенеш рассматривает кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства.