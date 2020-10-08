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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Выборы-2020. Кому ЦИК вернет избирательный залог и будут ли повторные выборы

Центральная избирательная комиссия должна вернуть избирательный залог партиям, принимавшим участие в выборах. Но средства могут получить не все политобъединения. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Атыр Абдрахматова.

Она отметила, что по закону залог не возвращается партиям, чьи действия послужили основанием для признания итогов голосования недействительными. Они не допускаются к повторным выборам.

«В постановлении о признании парламентских выборов 4 октября недействительными указано, что решение принято на основании поступившего заявления от 12 политических партий. Сейчас Центризбирком должен разобраться, чьи действия привели к такому итогу: ЦИК или партий. Совместно с волонтерами вчера собирали факты нарушений, опубликованные в социальных сетях — нашли всего 156. Среди них есть и грубейшие. Кроме того, в ЦИК поступило 165 заявлений. Каждая жалоба должна быть рассмотрена. Также мы ждем ответы со стороны МВД и Генпрокуратуры», — рассказала она.

Атыр Абдрахматова объяснила, раз итоги выборов признаны недействительными, должны быть объявлены повторные. «У Центризбиркома есть месяц для назначения даты. Надо также решить, будет ли проводить новые выборы нынешний состав ЦИК, который дискредитировал себя», — отметила она.

Напомним, выборы в ЖК прошли 4 октября. По предварительным данным, большинство голосов оказалось у партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан». Это вызвало недовольство среди партий, набравших меньшее число голосов.

5 октября в Бишкеке начались беспорядки. Тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168240/
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