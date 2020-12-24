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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Глава ГКНБ: Некоторые кандидаты в президенты хотят дестабилизировать ситуацию

В Кыргызстане после выборов президента возможна дестабилизация обстановки. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, спецслужбы намерены пресекать попытки волнений в стране.

«У нас все данные имеются — какой кандидат готовится к дестабилизации обстановки. Мы документируем это. После выборов в отношении этих кандидатов будем принимать меры. У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты ведут не предвыборную кампанию, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Надеюсь, наш народ этого не допустит. Если эти силы выведут тысячи человек на улицу, поднимутся миллионы. Пусть у них не будет надежды на захват власти или дестабилизирующие митинги», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177860/
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