Глава ГКНБ: Некоторые кандидаты в президенты хотят дестабилизировать ситуацию

В Кыргызстане после выборов президента возможна дестабилизация обстановки. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, спецслужбы намерены пресекать попытки волнений в стране.

«У нас все данные имеются — какой кандидат готовится к дестабилизации обстановки. Мы документируем это. После выборов в отношении этих кандидатов будем принимать меры. У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты ведут не предвыборную кампанию, а готовятся к дестабилизации ситуации после выборов. Надеюсь, наш народ этого не допустит. Если эти силы выведут тысячи человек на улицу, поднимутся миллионы. Пусть у них не будет надежды на захват власти или дестабилизирующие митинги», — сказал Камчыбек Ташиев.