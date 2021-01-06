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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Восемь уголовных дел по фактам подкупа голосов направлены в суд

После парламентских выборов 4 октября 2020 года, итоги которых признаны недействительными, по фактам подкупа голосов в ЕРПП зарегистрировано 175 преступлений. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник следственной службы МВД Сыргак Айткурманов.

По его словам, восемь уголовных дел, в которых фигурируют семь человек, направлены в суд.

«Сейчас эти дела рассматриваются в судах города Оша, Ошской и Баткенской областей. 13 фактов подкупа голосов сейчас расследуются, по остальным дела прекращены за отсутствием состава преступления», — сказал Сыргак Айткурманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179057/
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