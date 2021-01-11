Окружить себя людьми опытнее и мудрее посоветовал Садыру Жапарову Бабур Тольбаев

Кандидат в президенты Бабыржан Тольбаев поблагодарил своих избирателей и поздравил Садыра Жапарова с победой. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Знал, что попаду в первую тройку. Конечно, была амбиция — взять как минимум второе место. Значит, так нужно было, я доволен своей командой. Хочу поблагодарить всех кандидатов за президентскую гонку. Было весело. Рад знакомствам и что мы были на дебатах. Хочу поздравить Садыра Жапарова с победой. Для кого-то это было ожидаемо, и хочу пожелать ему удачи», — сказал Бабыржан Тольбаев.

Он также посоветовал Садыру Жапарову окружить себя образованными людьми. «Хочу дать вам один совет: пусть в вашей команде вас окружают люди образованнее, опытнее и мудрее вас, это будет делать вас лучше. Пусть эти люди говорят вам честно, это помогает в управлении», — обратился Бабыржан Тольбаев к Садыру Жапарову.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.