Беспорядки после выборов-2020. Обвинение до сих пор никому не предъявлено

МВД продолжает расследовать уголовное дело по факту массовых беспорядков, произошедших 5-6 октября 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник следственной службы правоохранительного ведомства Сыргак Айткурманов.

По его словам, всего возбуждено пять уголовных дел.

«Мы допросили около 3 тысяч человек в качестве свидетелей, устанавливали потерпевших. Среди тех, кто был вызван на допрос, были политики, милиционеры. Обвинение пока никому не предъявлено», — сообщили Сыргак Айткурманов.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020 года в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти.