Концерт на центральной площади Ала-Тоо начался. Собралось около 800 человек

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начался концерт в честь победы Садыра Жапарова на президентских выборах.

На сцене выступают звезды отечественной эстрады. На площади собралось около 800 человек.

Начало концерта изначально планировалось на 14.00, но по техническим причинам его отложили на 15.10.

Ожидается, что мероприятие посетит Садыр Жапаров и поблагодарит кыргызстанцев за то, что доверили ему судьбу страны.

Ранее в управлении Патрульной службы милиции столицы сообщали, что проезд по центральной площади Ала-Тоо закрыт до особого распоряжения.

Отметим, что концерт в честь Садыра Жапарова планировали вчера вечером, однако он так и не состоялся.

Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.