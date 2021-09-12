10:56
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Общество

ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сделала заявление относительно задержания члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в мошенничестве.

Напомним, по сообщению ГКНБ, Акылбек Эшимов получил $550 тысяч за лобби на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.

В Центризбиркоме подчеркнули, что указанные в сообщении правоохранительных органов обстоятельства не имеют отношения к вопросам деятельности ЦИК КР. 

«В полномочия Центральной избирательной комиссии и ее членов не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий, ЦИК не вправе и не вмешивается в решение партиями таких вопросов. Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительно внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах», — говорится в сообщении.

В ЦИК также добавили, что надеются на объективное и беспристрастное расследование со стороны компетентных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206840/
просмотров: 501
Версия для печати
Материалы по теме
Лобби на выборах. Члена ЦИК Акылбека Эшимова водворили в СИЗО ГКНБ
В Сокулуке задержан махинатор с земельными участками
В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах
Обманул жительницу Чолпон-Аты на 40 тысяч сомов. Подозреваемый задержан
В Сокулуке мужчина под предлогом похорон забрал у знакомого лошадей и скрылся
В Сокулуке женщину подозревают в аферах с земельными участками
Обманули на крупную сумму. Инвестор из Швейцарии о ситуации с Gergert Sport
Обещала привезти перчатки из-за рубежа. Подозреваемая в мошенничестве задержана
В Бишкеке женщина, обещав визу в США, взяла у потерпевшего $18 тысяч и скрылась
В Бишкеке мужчина арендовал строительные инструменты и продал их
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на допрос в МВД
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
В&nbsp;Кыргызстане разработали новый закон об&nbsp;образовании В Кыргызстане разработали новый закон об образовании
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
12 сентября, воскресенье
10:22
ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эши...
10:03
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
09:40
Коронавирусом болеют 1 тысяча 711 человек, 278 — в тяжелом состоянии
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 сентября 2004 года
09:26
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
11 сентября, суббота
21:27
Вышел первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»