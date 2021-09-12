ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сделала заявление относительно задержания члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в мошенничестве.

Напомним, по сообщению ГКНБ, Акылбек Эшимов получил $550 тысяч за лобби на выборах в парламент, намеченных на осень 2020-го.

В Центризбиркоме подчеркнули, что указанные в сообщении правоохранительных органов обстоятельства не имеют отношения к вопросам деятельности ЦИК КР.

«В полномочия Центральной избирательной комиссии и ее членов не входят вопросы по выдвижению кандидатов от партий, ЦИК не вправе и не вмешивается в решение партиями таких вопросов. Вопросы формирования списка кандидатов партий на выборы относятся к исключительно внутренней компетенции партий: партии самостоятельно формируют списки кандидатов на выборы и утверждают их на собственных съездах», — говорится в сообщении.

В ЦИК также добавили, что надеются на объективное и беспристрастное расследование со стороны компетентных органов.