Несостоявшиеся выборы в кенеши: ЦИК вернет выдвиженцам избирательный залог

ЦИК вернет партиям и кандидатам-самовыдвиженцам, зарегистрированным для участия в местных выборах, назначенных на 12 апреля 2020 года, но отмененных из-за пандемии коронавируса, избирательный залог. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, выборы должны были пройти в 5 городах и 25 аймаках. Уточняется, что сумма залога разная для политических организаций и одномандатников — от 1 тысячи до 50 тысяч сомов.

ЦИК также утвердила календарный план. На выборах будут работать 53 территориальные избирательные комиссии в 448 местных кенешах. Из них 28 городские и 420 — айыльные.

Напомним, президент Садыр Жапаров своим указом назначил новые выборы в местные кенеши на 11 апреля 2021 года.