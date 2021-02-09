19:20
USD 84.80
EUR 102.03
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Несостоявшиеся выборы в кенеши: ЦИК вернет выдвиженцам избирательный залог

ЦИК вернет партиям и кандидатам-самовыдвиженцам, зарегистрированным для участия в местных выборах, назначенных на 12 апреля 2020 года, но отмененных из-за пандемии коронавируса, избирательный залог. Решение принято сегодня на заседании.

Отметим, выборы должны были пройти в 5 городах и 25 аймаках. Уточняется, что сумма залога разная для политических организаций и одномандатников — от 1 тысячи до 50 тысяч сомов.

ЦИК также утвердила календарный план. На выборах будут работать 53 территориальные избирательные комиссии в 448 местных кенешах. Из них 28 городские и 420 — айыльные.

Напомним, президент Садыр Жапаров своим указом назначил новые выборы в местные кенеши на 11 апреля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182890/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан указ о назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызстана
Президент назначил выборы в местные кенеши на 11 апреля
ЦИК обратилась в аппарат президента. Просит решить вопрос с местными выборами
На референдум и местные выборы из бюджета планируется потратить полмиллиарда
ЦИК рассчитывает сэкономить деньги при проведении местных выборов и референдума
Политические итоги-2020: как все начиналось и к чему привело. Timeline
Решение Конституционной палаты прокомментировал «Белый дом»
У здания Конституционной палаты проходит одиночный пикет
Конституционная палата отложила рассмотрение заявления «Реформы». Нет судьи
Движение «Умут» выдвигает новым властям страны требования. Какие?
Популярные новости
Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев
Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в&nbsp;Сеть. Комментарий генпрокурора Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора
В&nbsp;Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон В Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон
Начался сбор подписей за&nbsp;лишение статуса экс-президента Отунбаевой и&nbsp;Жээнбекова Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова
Бизнес
AMEDIATEKA в&nbsp;приложении O!TV: любимые сериалы и&nbsp;фильмы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
9 февраля, вторник
19:15
В Баткене строят четыре ирригационных канала стоимостью более 1 миллиарда сомов В Баткене строят четыре ирригационных канала стоимостью...
19:08
В Бишкеке милиция за сутки разыскала без вести пропавшего ребенка
19:04
В городе Ош после жалоб горожан мэрия огородила опасную часть канала
19:00
Цифра дня. На 4,12 миллиона сомов штрафов выписала в Бишкеке Госэкотехинспекция
18:43
Фальшивые ветераны. Лжеафганец возместил ущерб государству