Беспорядки после выборов. Евросоюз сделал заявление

Европейский Союз принимает к сведению сделанное Центральной избирательной комиссией по выборам и проведению референдумов заявление о признании результатов голосования недействительными.

В связи с чем ЕС призывает все политические силы в стране действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократическими правами его граждан. Европейский Союз поддерживал демократический путь развития Кыргызстана с момента обретения независимости и будет продолжать поддерживать», — говорится в заявлении.

Минувшей ночью в Бишкеке произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.