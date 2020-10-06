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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки после выборов. Евросоюз сделал заявление

Европейский Союз принимает к сведению сделанное Центральной избирательной комиссией по выборам и проведению референдумов заявление о признании результатов голосования недействительными.

В связи с чем ЕС призывает все политические силы в стране действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

«Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана и демократическими правами его граждан. Европейский Союз поддерживал демократический путь развития Кыргызстана с момента обретения независимости и будет продолжать поддерживать», — говорится в заявлении.

Минувшей ночью в Бишкеке произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167970/
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