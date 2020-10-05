Выборы-2020. Все проигравшие участники гонки приняли правила игры заранее

ЦИК продолжает подводить итоги выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва, прошедших в Кыргызстане 4 октября.

Болот Джунусов, эксперт в госуправлении, прокомментировал 24.kg завершившуюся избирательную кампанию.

«Для меня лично эта избирательная кампания была интересна с точки зрения ответа на вопросы, выиграет путь развития или мы будем продолжать медленно карабкаться на пути создания государственности? Быстрые решительные реформы или их имитация? Первая точка зрения, считаю, опять проиграла. Выиграл капитал, который хоть и имеет свою определенную власть, но пока идеологически слаб, чтобы стать силой, которая пользовалась бы авторитетом большинства населения страны», — сказал Болот Джунусов.

Коррупционные группы, которые грабят бюджет страны и на эти деньги становятся политиками, не способны на реальные перемены в интересах всех слоев нашего общества. Болот Джунусов

По мнению собеседника, соответственно, наша страна еще столкнется с серьезными политическими катаклизмами.

«Между тем наша страна беременна реформами. Это настойчивое требование общества и прежде всего молодого поколения. Игнорировать его — это противоестественно и опасно. В XXI веке страна без реформ — это уже либо показатель интеллектуальной и волевой слабости политических лидеров, либо склонность к «дурному тону», болезненности сознания», — полагает Болот Джунусов.

Наше общество не готово к чистому парламентаризму. Форма парламентской демократии, которая применена у нас, — нерабочая и вредная для молодой республики.

«Нет борьбы идей, есть борьба денег и возможностей. Голосование «оптом» лишает нас возможности выбирать личностей, которых объединяет одна общая партийная программа и схожие жизненные ценности. Однако никто в этой избирательной кампании не призывал к тому, чтобы начать реформировать принцип формирования парламента, все политические актеры приняли правила игры и в большинстве своем стали массовкой для ведущих солистов нашей политической сцены», — прокомментировал собеседник.

Болот Джунусов считает, что проигравшие партии не могли объединиться. У всех свои амбиции, свои надежды. Каждый немного Цезарь, немного Наполеон или Атилла. «Мне сложно ответить за все партии, которые не войдут в парламент. Было непонятно, что многие из 16 участников кампании вообще хотели сказать избирателю. Лидеры старых партий, которые явно имеют точку зрения, отличную от власти, уже утратили кредит доверия избирателя. Молодые пассионарные личности, которые требовали реформ и могли стать полезными для всего общества, находясь в стенах парламента, оказались разорванными между «Ата Мекеном», «Республикой», «Бир Болом» и «Реформой». То есть партия прогресса опять проиграла в нашей стране отчасти из-за того, что старые политические волки немного усилились, переманив на свою сторону молодых неопытных политиков, а сами новые лица в своем первом серьезном политическом шаге продемонстрировали политическую всеядность, что отвратило от них более широкую поддержку сторонников изменений», — резюмировал Болот Джунусов.