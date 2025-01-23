В Кремле отреагировали на обращение Трампа к народу России: комментарий Пескова

В Кремле прокомментировали обращение президента США Дональда Трампа к народу России.

«Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и не видит ничего нового в его угрозах ввести новые санкции, если соглашение по Украине не будет достигнуто», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп в свой первый срок был президентом, который чаще своих предшественников прибегал к санкциям: «Ему нравятся эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства».

«Ждем сигналов, которых пока не поступало», — сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Москва не согласна с высказыванием Трампа о вспомогательной роли в победе во Второй мировой войне, но не забудет об американской помощи во время Великой Отечественной войны и надеется, что Трамп разделит радость празднования 80-летия Победы.

Он также сказал, что «Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, но «не тот».

Ранее президент США заявил, что не хочет навредить России, и призвал закончить СВО. Об этом он написал своей социальной сети TruthSocial.

«Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным... Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что РФ продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «заключить сделку» — писал он.